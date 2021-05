Donnarumma-Juventus: il segnale può arrivare da Instagram

L’addio di Gianluigi Donnarumma ha scosso il mondo Milan negli ultimi giorni. Il portiere ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto dal Milan e dirà addio il prossimo 30 giugno a parametro zero. Molti club osservano interessati la situazione del numero uno della Nazionale italiana, su tutti la Juventus, che pochi minuti fa ha raggiunto l’accordo con Massimiliano Allegri.

Il like galeotto

In un post Instagram pubblicato da Gianluca Di Marzio proprio sul ritorno di Allegri in bianconero è arrivato il like di Gigio Donnarumma. Che sia un segnale di gradimento del portiere verso quello che potrebbe essere il suo nuovo allenatore?