Mike Maignan si appresta a diventare il nuovo portiere del Milan. Come riportato da Fabrizio Romano pochi minuti fa, l’ormai ex Lille è atterrato a Milano per la firma sul contratto.

Le cifre dell’affare sono intorno ai 15 milioni di euro più bonus. A questo punto l’addio di Gianluigi Donnarumma è sempre più probabile, nonostante la qualificazione in Champions League.