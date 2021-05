Futuro incerto per Brahim Diaz in rossonero, possibile decisione a fine stagione

Nonostante la buona stagione disputata fin’ora, il futuro del giovane Brahim Diaz al Milan è incerto. Come ha riportato Tuttosport nell’edizione odierna, nei giorni scorsi è emerso che il ragazzo possa tornare al Real Madrid per effettuare il ritiro estivo e decidere poi se rimanere o meno. Al di là di come si piazzerà il Milan in campionato, il calciatore vorrebbe provare a giocarsi le sue carte in vista del prossimo anno.

Prosegue il quotidiano, riportando che tra l’entourage del giocatore e il Milan esiste una sorta di patto, ovvero che si sarebbe riparlato dell’eventuale permanenza di Brahim in rossonero (con relativa formula da trovare) al termine della stagione.