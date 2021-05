Gasperini sarà in panchina contro il Milan: decisione sulla squalifica rinviata

Giampiero Gasperini concluderà la stagione sulla panchina dell’Atalanta. È quanto emerge dal comunicato del Tribunale Nazionale Antidoping:

“Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza“.

L’allenatore dei nerazzurri era stato deferito dalla Procura Antidoping “per aver insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi“.

Gasperini, dunque, sarà regolarmente in panchina per le ultime 3 partite di campionato (affronterà il Milan all’ultima giornata) e per la finale di Coppa Italia.