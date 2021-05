Hauge Milan, il norvegese ha parlato del suo futuro in rossonero. Ecco tutte le sue parole rilasciate a Tv2.

HAUGE MILAN, LE PAROLE SUL FUTURO

“Adesso penso solo alla nazionale, poi penserò al Milan. Dovremo parlare per trovare la soluzione migliore. Lotterò per ottenere un posto da titolare; voglio essere parte della squadra anche in campo, non solo in allenamento“.