Ibra, le condizioni dopo l’infortunio allo Stadium: oggi gli altri accertamenti

Uscito anzitempo dal campo nello spareggio Champions di domenica sera contro la Juventus, Zlatan Ibrahimović si sottoporrà nella giornata di oggi ad un’altra risonanza magnetica.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è apprensione per le condizioni dello svedese, che salterà senza ombra di dubbio le prossime due sfide, quelle contro Torino e Cagliari. La squadra spera di riavere a disposizione il numero 11 perlomeno in occasione dell’ultima giornata di campionato, quando i rossoneri saranno di scena a Bergamo contro l’Atalanta, ma non è da escludere che la stagione di Ibra possa essersi conclusa proprio durante il match dello Stadium.