Il Milan pensa a De Paul: se parte Calhanoglu, pronto a sacrificare Hauge per portarlo a Milano

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Il Milan sta pensando a Rodrigo De Paul, reduce da una stagione di altissimo livello e probabilmente pronto per il salto di qualità. Per il trequartista argentino l’Udinese chiede 40 milioni di euro. Vista la possibilità della cessione di Hakan Calhanoglu, il club rossonero può sostituirlo, sacrificando però il giovane Hauge (valutato 15 milioni) per far abbassare il prezzo. Servirebbero altri 20-25 milioni da aggiungere al cartellino del norvegese. Se va via Calhanoglu, partirà l’assalto.