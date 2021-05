Il Milan piomba in Inghilterra, occhi su Bertrand del Southampton

L’allenatore del Southampton Ralph Hasenhüttl, ha rilasciato una dichiarazione nel quale sembrerebbe che per il terzino sinistro Ryan Bertrand l’avventura starebbe per finire: “Ci stiamo guardando intorno perché l’offerta avanzata per il rinnovo non è stata accettata dall’entourage di Bertrand. Dovremo considerare altre opzioni per questo ruolo”.

Stando a quanto riportato dal giornalista inglese Nizaar Kinsella, sul giocatore ci sono diverse squadre: oltre Milan, Arsenal e Monaco, a cui si aggiunge anche il Manchester City che già in passato lo aveva cercato.