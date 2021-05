Il Milan piomba su Adli: iniziata la trattativa con il Tolosa

Nonostante il Milan debba ancora scoprire quale sarà il suo futuro riguardo le competizioni europee, la società è già al lavoro per garantire a Stefano Pioli una rosa di livello. Il nuovo nome che circola nelle ultime ore, è quello di Amine Adli del Tolosa.

Classe 2000 (compiuti 21 anni lo scorso 10 maggio) è una delle rivelazioni del club che in questa stagione sta lottando per risalire dalla Ligue 2 nel massimo campionato francese. Come riporta calciomercato.com, è un centrocampista polivalente, nasce come trequartista/esterno ma sotto la guida di Patrice Garande ha spostato in avanti il suo baricentro giocando da seconda punta. E i risultati sono stati più che soddisfacenti: 8 gol e 7 assist in 33 presenze in campionato. Numeri che gli sono valsi la nomina a miglior giocatore della corrente Ligue 2 da parte della UNFP, il sindacato dei calciatori professionisti francesi.

Nonostante diversi club tedeschi stanno monitorando e sono interessate al giocatore, Maldini e Massara si sono mossi in anticipo e c’è già un’intesa sulla valutazione dell’operazione: circa 10 milioni di euro, tanto serve per strappare il gioiellino al Tolosa.