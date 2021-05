Il Milan punta davvero Olivier Giroud: la conferma

Anche la Gazzetta dello Sport ha confermato le voci delle ultime ore: Olivier Giroud è un obiettivo concreto del Milan, il francese ha deciso di lasciare il Chelsea per provare nuove esperienze tra cui anche l’Italia.

LA RICHIESTA

La richiesta dell’attaccante è secca: un biennale da 5 milioni a stagione. Cifre importanti che non dovrebbero però rappresentare un problema per le casse rossonere visti i vantaggi fiscali. Occhio dunque al nome di Olivier Giroud che scalato le posizioni nel taccuino di Maldini e Massara e si appresta ad essere uno dei rinforzi per la prossima stagione.