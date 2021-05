Il Milan cerca sul mercato un vice Theo Hernandez e il nome più caldo è quello di Elseid Hyasj che può arrivare a Milano a parametro zero.

Il terzino del Napoli ha un contratto in scadenza al 30 giugno che non ha intenzione di rinnovare e il Milan sta pensando di vestirlo di rossonero in estate.

Hysaj fungerebbe da jolly nella rosa di Pioli in quanto potrà ricoprire sia il ruolo di vice Theo Herandez che il ruolo di vice Calabria.