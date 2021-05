In occasione di un Milan-Sassuolo del 18 maggio 2014, valido per la 38° giornata di campionato, Ricardo Kakà ex leggenda e vincitore di un pallone d’oro, ha giocato la sua ultima partita con il Milan: il brasiliano partì titolare e rimase in campo fino al 73 ‘ quando fu sostituito da Mario Balotelli. Il match si concluse 2-1 per il Diavolo (gol di Muntari e De Jong).