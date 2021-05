Ilicic ma non solo: spunta un’altra suggestione per il Milan

Ilicic Milan e non solo: i rossoneri hanno in mente un’altra suggestione per aumentare il livello tecnico della squadra. Ecco i dettagli.

ILICIC MILAN E NON SOLO

Secondo la Repubblica, i rossoneri non sarebbero solo sulle tracce di Ilicic, in rottura con l’Atalanta e con Gasperini; un’altra idea di mercato per il Milan riguarda il giocatore della Juventus Paulo Dybala. Per il momento è solo una suggestione: se per Ilicic l’interesse è già stato manifestato, per l’argentino siamo solo agli albori di una possibile trattativa.

Va però segnalata l’idea di portare a Milano il talento dei bianconeri.