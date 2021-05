Juve, non solo Gigio nel mirino: contatti avviati per il fratello Antonio all’Under 23

La Juventus punta Donnarumma, e la sfida di domenica contro il Milan ha tutte le premesse per diventare un match cruciale anche in ottica mercato. Eppure, non è solo di Gigio che si parla.

Nel mirino dei bianconeri adesso ci sarebbe anche il fratello Antonio, classe 1990 in scadenza di contratto con i rossoneri e che dalla prossima stagione potrebbe militare nella Juventus Under 23.

Come riporta TUTTOmercatoWEB.com, a lasciare Milanello potrebbero essere entrambi, perché i contatti tra i club sono in corso e le probabilità che l’affare Antonio Donnarumma vada in porto sono piuttosto alte.