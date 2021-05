Kjaer: “Abbiamo voglia di vincere per arrivare all’obiettivo. Siamo pronti”

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista del match di domeinca che vede il Milan scendere in campo per affrontare la Juventus. Le sue parole:

Sulla settimana: “Settimana impegnativa per quanto riguarda il lavoro fisico perchè c’era il tempo per lavorare. Abbiamo visto un sacco di video per la parte tattica e abbiamo parlato tanto. Dobbiamo preparare ancora qualcosa ma l’importante è la mentalità, l’atmosfera all’interno dello spogliatoio e noi siamo sulla strada giusta. Sarà una bella partita da giocare”

Sulla dirigenza: “Dentro e fuori dal campo si vince e si perde insieme. Abbiamo passato un periodo difficile ma sono sempre vicini alla squadra che si vince o che si perda e questo è importantissimo”

Sull’obiettivo: “Vogliamo vincere questa partita per puntare sul nostro vero obiettivo che è quello di occupare un posto in Champions”

Sul paragone con la sfida di Old Trafford: “Facciamo il massimo per portare quello spirito, quella qualità, quella aggressività che abbiamo dimostrato in quella partita. C’è tanta pressione, ci sono match cruciale ed ora è il momento di far vedere chi siamo. Fa crescere mentalmente la squadra, anche per il futuro. Spero di andare a Torino e fare una grande partita. Ho sensazioni positive, sento fame, voglia di vincere e arrivare all’obiettivo. Non sarà facile. La Juve ha avuto un po’ di difficoltà quest’anno ma è sempre la Juve. Siamo già riusciti a batterli e dobbiamo pensare positivo. Credo che siamo pronti”