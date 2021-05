Lucas Vazquez al Milan se non rinnova con il Real Madrid

Il Milan potrebbe aver trovato il rinforzo giusto per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da AS, quotidiano notoriamente vicino alle vicende della Casa Blanca, il Real Madrid ha offerto il rinnovo a Lucas Vazquez che però tentenna.

La novità delle ultime ore è che il calciatore ha rifiutato l’Atletico Madrid in nome del suo tifo per le Merengues e diverrebbe “quasi certamente” un giocatore del Milan nel caso in cui decidesse di non rinnovare con il Real Madrid. A Milanello lo si aspetta di sicuro a braccia aperte ma dipenderà solo da lui.