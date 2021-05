Sfuma Lucas Vazquez: è a un passo dal rinnovo con il Real

Lucas Vazquez potrebbe definitivamente sfumare come obiettivo per il Milan. Secondo Cadena COPE è ad un passo dal rinnovo col Real Madrid.

LUCAS VAZQUEZ VICINO AL RINNOVO COL REAL

Sia Milan che Bayern Monaco, tra le altre, si erano mosse per acquistare lo spagnolo; sembrava lontano da Madrid il suo futuro, invece secondo Cadena COPE è vicino al rinnovo.

I rossoneri stavano sondando il territorio per cercare di acquistarlo a parametro zero in questa sessione di mercato; invece, a meno di ripensamenti, Vazquez rinnoverà con il Real.