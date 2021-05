Marino su De Paul: “Se arriva un’offerta importante sarà difficile trattenerlo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Udinese, il ds bianconero Marino ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul, grande obiettivo del Milan e non solo.

Sull’interesse dell’Inter: “L’Inter in passato è stata tra le squadre che hanno mostrato grande interesse per de Paul. Ultimamente non ha mandato grandi segnali, ma in passato ci ha provato; per noi non era il momento giusto per cederlo”

Sul suo futuro: “Ovviamente è un giocatore che è sulla bocca di tutti. Noi abbiamo la voglia e la forza per poterlo trattenere ma se si presentasse per lui un’occasione irrinunciabile, allora noi non potremmo trattenerlo con la forza.“