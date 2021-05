Mercato, si punta Rodrigo De Paul: l’idea della dirigenza rossonera

In attesa di conoscere il suo futuro europeo, il Milan pensa già al prossimo mercato estivo. Certo, molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League che, ricordiamo, passa dalla sfida contro l’Atalanta dell’ultima di Serie A. Qualora dovesse arrivare il piazzamento tra le prime 4, la dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata e ha già in mente un obiettivo.

La proposta per De Paul

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe fortemente interessato a Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino dell’Udinese ha vissuto la stagione della consacrazione e per questo ha attirato su di se gli occhi delle big italiane ed europee. La dirigenza rossonera ha in mente una proposta che potrebbe essere gradita ai friulani: potrebbe essere offerto il cartellino di Hauge come contropartita, a cui si aggiungerebbe un conguaglio economico.