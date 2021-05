Lucas Vazquez piace molto a Maldini, ma c’è l’ostacolo ingaggio

Il Corriere dello Sport analizza alcune situazioni legate al mercato del Milan e in particolare alla volontà della dirigenza rossonera di rinforzare la rosa di Pioli sull’out di destra.

A Paolo Maldini, tra i tanti profili presenti nella lista degli obiettivi, piace molto Lucas Vazquez, esterno in scadenza con il Real Madrid, che si è anche dimostrato estremamente duttile in questa stagione, in cui Zidane lo ha spesso impiegato anche come terzino. Ci sarebbero già stati dei contatti con l’entourage del calciatore e il nodo principale consisterebbe nell’ingaggio molto alto del calciatore spagnolo, considerato fuori portata. Difficile, dunque, capire al momento i margini per una possibile accelerazione della trattativa.