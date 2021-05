Milan, Inter e Juve insieme in Champions: i vantaggi economici

Il Milan torna in Champions; nella prossima edizione ci saranno rossoneri, Inter e Juventus; ecco perché è un vantaggio economico.

MILAN IN CHAMPIONS CON INTER E JUVE DOPO 10 ANNI

Era dalla stagione 2009/2010 che i tre top club italiani non si qualificavano insieme per la Champions League. Dopo ben 10 anni, le tre squadre più seguite in Italia tornano a giocare insieme in Champions.

Oltre ad essere un dato storico, è anche una buona notizia a livello economico; infatti, aumenteranno vertiginosamente i ricavi da parte delle tv e, inevitabilmente, il costo dei diritti tv e i guadagni squadra per squadra.