Milan, disavanzato quasi dimezzato. I frutti di un lavoro importante

Nell’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è un’ approfondita analisi della gestione Elliot. Una stagione che potrebbe beneficiare non soltanto dei successi sul campo ma anche e soprattutto di quelli finanziari. In un periodo storico di grave crisi per molte società, tra debiti e stipendi non pagati, l’ AC Milan a breve comunicherà il dimezzamento del disavanzo a bilancio nella stagione 2020/21. Da una perdita di -195 milioni del 30 giugno 2020, si passerà a -95 milioni di questa stagione.

Il disavanzo generato nelle ultime stagioni sta tornando sotto controllo al quale c’è da aggiungere gli oneri debitori scesi in maniera netta. Tutto questo nonostante non si sia potuto beneficiare dell’incasso del botteghino ma grazie ad un’ottimizzazione dei costi in atto da mesi da parte di Gazidis e del suo staff.

Altra nota positiva è la situazione economica grazie al grande lavoro sul fronte commerciale. Merito dell’arrivo di nuovi sponsor e la politica di attrazione di giovani tifosi, con un impegno sempre maggiore sul versante digitale e nei mercati extra-europei.

Per ultimo e non di importanza il boom della vendita delle magliette online (+200%), che non potrà che aumentare in caso di qualificazione alla Champions League con annessi introiti dal botteghino, stimati intorno ai 100 milioni di euro.