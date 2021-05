Settore giovanile Milan al centro del progetto di crescita rossonera; il CIES lo dimostra, ecco tutti i dettagli.

SETTORE GIOVANILE MILAN

Il Milan è tra i club in Italia che sfrutta di più il vivaio, insieme al Genoa. In Europa c’è un dominio spagnolo, con Celta Vigo, Real Sociedad e Athletic Bilbao, dove ci sono vere e proprie politiche di crescita da sempre presenti. In Serie A, il Genoa comanda questa classifica speciale, Milan al secondo posto, mentre lo Spezia chiude il podio.