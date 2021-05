Milan TV – Tonali: “Abbiamo capito gli errori. Ripartiamo da zero. Siamo pronti”

Le parole di Sandro Tonali intervistato ai microfoni di Milan TV nel pre partita: “Abbiamo avuto la forza di capire quello che abbiamo fatto e ripartire da zero. L’ abbiamo fatto da squadra e siamo pronti anche a seguire i dettami del mister”.

Hai sempre avuto come punto di riferimento lo spirito contro il Rio Ave. Oggi vedremo lo stesso Milan?: “Sarebbe l’ideale portare in campo lo stesso spirito. Questa √® un’ altra partita e daremo il massimo”

Il Benevento cerca punti salvezza: “Noi facciamo la nostra gara e non guardiamo in faccia a nessuno. Il Benevento viene qui per vincere ma noi non guardiamo in faccia a nessuno”.