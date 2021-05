Milenkovic è addio ai viola. Milan? Importante il suo legame con Pioli

Il difensore viola Nikola Milenkovic sta lanciando segnali di addio alla Fiorentina nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2022. Nella sua intervista al sito ufficiale della Fiorentina, c’è tanto di commiato dai colori viola. Parla al passato e ringrazia anche il club: “Posso solo dire un enorme grazie a tutto quello che mi hanno dato questa città, questa società, questi tifosi. Qui alla Fiorentina sono diventato un uomo”. Il suo nome è in orbita Milan dalla scorsa estate e le parole al miele su Stefano Pioli, non escluderebbero una disponibilità al trasferimento in rossonero: “Pioli credeva in me. Ho fatto il mio debutto con lui. E’ stata una cosa incredibile per me. E’ stata una sorpresa”.