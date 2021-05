Operazione Giroud in dirittura d’arrivo

Dopo l’acquisto di Mike Maignan che sostituirà il partente Gigio Donnarumma, il Milan continua a lavorare sui tasselli da aggiungere alla rosa per renderla competitiva e affrontare la prossima stagione con qualità ed esperienza in più.

Giroud a un passo

Secondo quanto riferito da Tuttosport l’operazione Giroud è in dirittura d’arrivo, i rossoneri infatti dovrebbero aggiudicarsi l’attaccante francese classe 1986, fresco di vittoria della Champions League con il Chelsea. Il centravanti è l’identikit perfetto per la rosa di Stefano Pioli, forte tecnicamente e gode di enorme esperienza in campo internazionale, il partner ideale per Zlatan Ibrahimović.