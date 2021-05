Possibile rinnovo con adeguamento per Theo Hernandez in caso di Champions League

Come riportato dal Corriere dello Sport, Theo Hernandez piace a mezza Europa dopo due stagioni più che positive per il francese con la maglia del Milan, motivo per il quale anche il suo agente potrebbe richiedere un rinnovo e adeguamento di contratto.

La dirigenza rossonera non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Stefano Pioli e potrebbe andare incontro alle richieste del suo entourage: molto dipenderà, come del resto l’intero calciomercato, dall’eventuale qualificazione del Milan alla prossima edizione della Champions League.