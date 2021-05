Verso Atalanta-Milan: Rebic non è in forma. Leao potrebbe fare la punta

Gli ultimi aggiornamenti in vista della partita di domenica sera.

Atalanta-Milan

Domenica il Milan avrà la partita più importante della stagione: quella che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League.

Con Ibra out per infortunio e Mandzukic che pur essendo in forma non ha i novanta minuti, il tecnico rossonero sta studiando una formazione alternativa.

Secondo quanto riporta Manuele Baiocchini per Sky Sport Ante Rebic è stato tenuto a mezzo servizio, perché non era completamente in forma e al suo posto è stato provato Rafael Leao come punta centrale con alle sue spalle Saelemaekers, Diaz e Calhanoglu.

“In ogni caso non dovrebbe esserci nulla di grave per il giocatore croato. E si ripresenterà il solito ballottaggio con Leao” queste le parole del giornalista.

Mandzukic

“Mario Mandzukic è tornato nuovamente in forma, svolgendo un allenamento alla grande, come non succedeva da tempo. Nonostante questo però non ha i novanta minuti nelle gambe”.