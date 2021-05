Romagnoli, con la Champions adesso può arrivare il rinnovo

Sembrava già scritto il destino di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale rossonero, nel finale di stagione, si è ritrovato ai margini della rosa e costretto a sedersi in panchina. Ciò ha fatto pensare ad un addio quasi certo ma la qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Pioli avrebbe bisogno di tre centrali per far fronte all’impegno europeo. Per questo motivo l’ipotesi rinnovo per l’ex Roma e Sampdoria si fa sempre più concreta. Romagnoli andrà in scadenza la prossima stagione, avendo un contratto fino al giugno 2022. Maldini e Massara, già al lavoro per il riscatto di Tomori, potrebbero trovarsi un alternativa già in casa per consolidare la difesa rossonera. Certo, ci si dovrà sedere ad un tavolo per trovare l’accordo per il prolungamento e, oltre al giocatore, l’interlocutore principale sarà sempre lui: Mino Raiola.