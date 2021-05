Si riaccende la pista per Cengiz Under

Il Milan è alla ricerca di un esterno offensivo, il profilo individuato è una vecchia fiamma dei rossoneri, Cengiz Under.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport l’esterno della Roma, dopo la stagione deludente con il Leicester, potrebbe cercare il riscatto proprio alla corte di Pioli. Il giocatore rispetta pienamente la politica deI rossoneri, grazie alla giovane età e al suo stipendio sotto i 2,5 milioni.

Per la Roma il giocatore è sul mercato, infatti rientrerà nella capitale solamente per essere piazzato. Il club giallorosso chiede 15 milioni di euro per il turco.