SM LIVE – Pioli: “Domani dobbiamo essere lucidi e compatti. Rebic in dubbio, il mio futuro è domani”

Buon pomeriggio gentili lettori e lettrici di SpazioMilan. Oggi seguiremo insieme la conferenza stampa di mister Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan, ultima partita di campionato, decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League.

Giusto che passi il Milan?: “La classifica finale darà i verdetti finali, sappiamo che la partita della svolta è quella di domani, la squadra è motivata e pronta a raccogliere un risultato importante.”

Che settimana è stata? “Settimana particolare, da mercoledì la delusione è stata trasformata in concentrazione e determinazione.”

Il motivo principale per il quale il Milan merita la qualificazione?: “Il Milan ci deve credere, è una formazione forte, ha le qualità per crederci e gli atteggiamenti giusti per essere una grande squadra. Non ci siamo mai arresi, abbiamo avuto sempre fiducia e domani bisogna fare l’ultimo sforzo”

Che Atalanta ti aspetti?: “Un’Atalanta che attaccherà, che giochi la miglior partita possibile, hanno dimostrato di essere molto forti e domani bisogna essere preparati.Le motivazione per il collettivo ci sono, dobbiamo farlo per i tifosi che non ci hanno mai abbandonato. Dobbiamo essere uniti e compatti. Domani abbiamo l’occasione per dimostrare di saper battere tutte le squadre.“

Su Rebic: “Rebic più no che si, ha avuto un problemino al polpaccio, valuterò domani.“

Ibra potrà essere in panchina? Quanto vuole vedere una squadra arrabbiata? : “Zlatan sarà sicuramente con noi ma non in panchina. L’importante è avere una squadra forte e compatta, aspettiamoci una partita piena di difficoltà.”

Sulla società e cosa si può avere in più dell’Atalanta domani?: “La società ci ha sempre sostenuti, il club ritiene il lavoro fatto finora molto importante. Cosa possiamo avere domani in più dell’Atalanta? Lo dobbiamo dimostrare domani, essere forti e compatti e sopratutto lucidi.”

Che valutazione si può dare alla squadra?: “Le valutazione si fanno a fine campionato, conterà dove saremo domani dopo la partita:”

Ha notato qualche sguardo diverso nella squadra questa settimana?: “La squadra non ha mai avuto paura. La paura è come il fuoco, se ti scaldi ti vai a bruciare. Abbiamo affrontato altre partite così delicate, la squadra ha sempre dimostrato un atteggiamento positivo, in questa settimana ho visto esattamente quello che dovevo vedere.“

Come vede il futuro: “Il mio futuro è la partita di domani, al futuro ci penseremo lunedì.“

Si può fare un paragone con la vigilia che hai già vissuto con la Lazio?: “Ci ho pensato a quella partita e alla settimana che abbiamo vissuto. Venivamo da due sconfitte pesanti, in finale di Coppa Italia e al derby. Ho rivisto nei miei giocatori quello che avevo visto nei giocatori della Lazio, grande impegno e determinazione verso l’obiettivo”.

Come si si regola con i risultati dagli altri campi?: “Dobbiamo essere concentrati sulla nostra partita, dovremo essere lucidi nel capire i momenti del match e determinare il risultato”.

I 4 clean sheet sono una base importante per domani? “Deve essere un obiettivo per tutta la squadra, deve essere una buona base per poi cercare di fare di più”.