Svelata la terza maglia del Milan: sarà completamente innovativa

Puma si prepara a rivoluzionare la maglia del Milan. Non si tratta però della prima divisa della prossima stagione ma della terza, che sarà completamente innovativa.

Con lo slogan “lo stemma cambia nel tempo ma è il nome a creare un legame” lo sponsor tecnico si prepara a toglierlo dalla maglia dei rossoneri. In realtà la definizione non è completamente corretta, perché tutta la maglia avrà come trama lo stemma del Milan, che però sarà oscurato dalla tonalità di nero utilizzata. A riportarlo è Calcio e Finanza.

Di seguito la foto della terza maglia 2021-2022: