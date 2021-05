Il riscatto di Tomori è una priorità, per Tonali si punta ad uno sconto

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata al futuro di Fikayo Tomori e Sandro Tonali, entrambi in prestito in rossonero rispettivamente da Chelsea e Brescia.

Per quel che riguarda il difensore centrale, il suo riscatto è ormai diventato una priorità in casa Milan, date le ottime prestazioni dell’inglese in questi ultimi mesi: l’obiettivo di Paolo Maldini sarebbe quello di limare la cifra del riscatto, che per ora ammonta a 28 milioni di euro.

Per il centrocampista italiano la situazione non sarebbe molto diversa, in quanto i rossoneri avrebbero tutta l’intenzione di proseguire sull’investimento fatto un anno fa, con l’obiettivo però di aprire un dialogo con il Brescia per ottenere uno sconto sul cartellino o quantomeno il dilazionamento del pagamento, che darebbe maggiore respiro alle casse rossonere: la volontà, comunque, sarebbe quella di trattenere entrambi i calciatori.