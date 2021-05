Trattativa Milan-De Paul, indizio da Udine. La villa dell’argentino è stata venduta

Si fa sempre più concreto l’interesse del Milan per Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, in questi giorni in ritiro con la nazionale argentina in vista dell’ormai imminente Copa America, è oggetto del desiderio di parecchie società, sia in Italia che all’estero, tra cui Juventus, Atletico Madrid e Liverpool. La manifestazione continentale sudamericana potrebbe, inoltre, essere un’ulteriore vetrina per far lievitare il prezzo del cartellino fissato dai Pozzo, che al momento si assesta sui 40 milioni di euro.

Un indizio che fa sperare tutti, Milan compreso, arriva direttamente da Udine. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la villa in cui risiedeva De Paul, situata nei pressi del capoluogo friulano, pare sia stata appena venduta. Ad onor del vero, ciò potrebbe banalmente voler significare il trasferimento verso un diverso alloggio, stavolta in pieno centro cittadino. Per la famiglia Pozzo, però, l’occasione di cedere il proprio gioiello per fare cassa non è mai stata più ghiotta di adesso.