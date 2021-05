Trincao potrebbe diventare un’occasione di mercato, piace anche alla Roma

Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza del Milan è già attivamente al lavoro sul mercato per cercare di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, in particolar modo per quel che riguarda il ruolo di esterno destro.

Molto, ovviamente, dipenderà da queste ultime partite di Serie A, in cui per i rossoneri sarà fondamentale trovare un piazzamento in zona Champions. Un’importante occasione di mercato potrebbe essere rappresentata da Francisco Trincao, talento cristallino del Barcellona, che i blaugrana potrebbero cedere in prestito durante la prossima estate, per fargli aumentare il minutaggio. Sul portoghese, inoltre, ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho, che gradirebbe parecchio avere in squadra un talento come Trincao.