Verso Juventus-Milan: la probabile formazione rossonera scelta da Pioli

Mancano ancora 4 giorni al tanto atteso big match tra la Juventus di Andrea Pirlo e il Milan di Stefano Pioli. Ci si gioca una buona fetta della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ed è vietato sbagliare.

Lo sa bene il tecnico dei rossoneri che – stando a quanto riferisce Sky Sport – dovrebbe mettere in campo la miglior formazione possibile. Sono solamente due i ballottaggi: Tomori-Romagnoli per affiancare Kjaer e Rebic-Leao sull’esterno sinistro. Di seguito le probabili scelte in vista della partita di domenica sera:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli