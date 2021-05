Vlahovic, l’agente è in Italia: possibile il confronto con Commisso in giornata

Con la stagione giunta ormai al capolinea, sarà il mercato il principale tema di discussione a partire dalla prossima settimana.

Il Milan, che nella sfida di domenica contro l’Atalanta si gioca l’ultima possibilità di qualificazione alla Champions League, segue da tempo il talento viola Dusan Vlahovic, attaccante finito nel mirino di mezza Europa. L’accesso alla massima competizione europea diventa imprescindibile, in tal senso, per l’approdo a Milano del giocatore.

Intanto, l’agente del serbo è arrivato ieri in Italia, come testimonia una foto postata sul suo profilo Instagram che lo ritrae proprio in compagnia di Vlahovic. A Firenze è presente il presidente Commisso, e non è da escludere che nelle prossime ore possa tenersi un incontro per discutere sul rinnovo del numero 9.