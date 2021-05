Vlahovic obiettivo principale per la prossima stagione

In casa Milan si pensa all’attaccante del futuro. Sembra che il giocatore preferito, a cui affidare le chiavi dell’attacco, sia Dusan Vlahovic. Il giovane attaccante sta guidando la Fiorentina verso la salvezza a suon di gol. Stagione stratosferica per il classe 2000, tanto da far salire il suo valore intorno ai 60 milioni di euro.

Sul giocatore, però c’è un’ampia concorrenza. Come spiega la Repubblica, infatti, anche Borussia Dortmund e Roma sono interessate all’attuale bomber viola.

Il Milan non ha intenzione di avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina, considerata fuori mercato, ma ha dalla sua il gradimento del giocatore.