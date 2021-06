Bakayoko, l’agente parla del suo futuro e dell’ipotesi Milan

Tiémoué Bakayoko è uno degli obiettivi individuati dal Milan per rinforzare il centrocampo. Il francese aveva già fatto vedere cose positive nella sua esperienza in rossonero e nella passata stagione si è dimostrato una pedina utile anche per il Napoli di Rino Gattuso.

Le parole del suo agente

Il suo agente, Andy Bara, ha rilasciato un intervista a Calciomercato.com, nella quale si è soffermato sulle diverse possibilità relative al futuro del centrocampista, tra le quali è inclusa l’ipotesi di un ritorno al Milan.

Queste le sue parole: “Timéoué è un grande giocatore di livello internazionale. Ha sempre fatto bene negli ultimi anni con Milan, Monaco e Napoli. Al momento è un giocatore del Chelsea, ma c’è una possibilità di cambiare maglia e andare in una squadra italiana. Il Milan è una squadra grande e se si dovesse creare l’opportunità faremo tutto il possibile per portarlo in rossonero. Maldini e Massara lo conoscono, sanno quello che può dare“.

In merito alle possibili richieste da parte del Chelsea, Bara si è espresso così: “Io non penso che andrà via in prestito come è successo con il Napoli, il suo contratto non lo permette. Il prezzo lo farà il Chelsea“