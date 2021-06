Alfredo Pedullà: “Il Milan ci riproverà in estate per Milenković”

Nikola Milenković e il Milan è storia ormai perdurante da un anno.

Il difensore serbo della Fiorentina ha stregato le alte sfere dirigenziali rossonere, Paolo Maldini in primis. Il dt milanista pensa sia il rinforzo ideale per il pacchetto arretrato da regalare in toto a Pioli in vista della prossima stagione. La duttilità tattica del centrale viola ha colpito molto l’ex capitano del Milan, pronto ad investire un cifra sostanziosa.

A dare manforte a queste teorie ci pensa anche Alfredo Pedullà. Il noto giornalista, nonché esperto di calciomercato, si è espresso così riguardo questo possibile matrimonio estivo: “Il Milan ci riproverà per Milenković che al 70% lascerà la Fiorentina in estate“.

Parole forti quelle di Pedullà, che anticipano uno dei più grandi tormentoni dell’estate rossonera.