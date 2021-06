Anche Milan e Juventus su Edin Dzeko, ma non è una prima scelta

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, anche Milan e Juventus starebbero osservando con attenzione la situazione di Edin Dzeko a Roma. Il bosniaco percepisce 7,5 milioni di euro a stagione e, con l’arrivo di José Mourinho in panchina, non è più considerato incedibile.

Tuttavia, né per la dirigenza rossonera né per quella bianconera l’ex Manchester City è considerata una prima scelta. Si potrebbe aprire uno spiraglio potenzialmente come operazione last minute di mercato.

Il Milan continua a puntare su Olivier Giroud come punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per concludere l’affare.