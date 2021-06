Due possibili rinforzi in attacco, ma dipende tutto da Ibra

Come assicura la Gazzetta dello Sport, il mercato offensivo rossonero dipenderà dal ginocchio dello svedese. Ecco i nomi per l’attacco Milan.

ATTACCO MILAN, NON SOLO GIROUD

Il francese è senz’altro il profilo ideale per l’attacco Milan, qualora dovesse arrivare a zero, liberandosi dal Chelsea. L’età (35 anni) pesa, e pagare il cartellino oltre ad un ingaggio oneroso è un’opzione difficile al momento per i rossoneri.

Ma non c’è solo Giroud come possibile rinforzo in attacco; a preoccupare il Milan è anche la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic, il cui problema al ginocchio desta ancora preoccupazioni, e non è da escludere la possibilità di un’operazione.

In tal caso, non basterebbe il solo Giroud, e allora ecco che il Milan inizia a guardarsi attorno per cautelarsi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti per Sardar Azmoun, centravanti 26enne del San Pietroburgo; il calciatore iraniano ha realizzato 45 goal in 64 partite nel campionato russo e ben 36 goal in 54 gare con la nazionale.

Ma non solo, il Milan ha anche un’idea last minute, suggestiva dato il nome: Mauro Icardi; l’argentino potrebbe lasciare il PSG in prestito, e sarebbe una ghiotta occasione da sfruttare, soprattutto se il PSG dovesse acconsentire ad una divisione del pagamento del suo ingaggio.