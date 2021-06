Brahim Diaz arriverà ma la trattativa non è così semplice

Secondo quanto appena riportato dal giornalista Manuele Baiocchini in diretta su SkySport 24, tra Milan e Brahim Diaz il “matrimonio” si potrà fare. Lo stesso Florentino Perez ha confermato che il calciatore può continuare il suo percorso di crescita nel Milan.

La trattativa non è proprio in dirittura d’arrivo. Ecco le parole del giornalista: “Il Milan vorrebbe fare un prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni di euro ma il Real Madrid, che crede molto nelle potenzialità di questo ragazzo pensa che il diritto di riscatto che il Milan deve mettere all’interno di questa trattativa debba essere molto più alto. Non sappiamo la cifra precisa, però sappiamo che il Real Madrid per fare in modo che il Milan riscatti eventualmente Brahim dopo due anni di prestito vorrebbe tanti soldi, vorrebbe inserire un contro riscatto. La trattativa non è semplice ma il Milan è convinto di poterla, alla fine, snellire”.