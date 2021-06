Un’annata iniziata in crescendo e mantenuta ad altissimo livello per tutta la durata del campionato, quella di Davide Calabria è stata una stagione quasi da incorniciare, rammaricata dalla mancata convocazione all’Europeo. Osservando le statistiche stagionali della Serie A, è risultato essere il calciatore della stagione con più tackles effettuati (101) in questo campionato. Dietro di lui Locatelli (81), De Roon (80), Di Lorenzo (79) e Thorsby (76).