Calhanoglu dice no all’offerta dell’Al Duhail: rinnovo più vicino

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, Hakan Calhanoglu avrebbe deciso di declinare l’offerta faraonica arrivata nei giorni scorsi dall’Al Duhail. Si parlava di un super contratto da 32 milioni di euro per tre anni.

L’idea di abbandonare il calcio europeo e trasferirsi in Qatar non ha però evidentemente convinto l’ex Bayer Leverkusen, ancora alla ricerca di traguardi in Serie A e in Champions League.

Negli ultimi giorni è cresciuto l’ottimismo in casa Milan per arrivare ad un accordo definitivo. L’offerta rimane di 4 milioni di euro a stagione, e non sono previsti ulteriori rialzi da parte dei rossoneri. Sta al giocatore turco prendere la decisione definitiva.