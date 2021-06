Çalhanoğlu prende tempo per il rinnovo: fissata la deadline per il 30 giugno

La questione rinnovo di Hakan Çalhanoğlu al Milan resta ancora un nodo tutto da sbrogliare.

Il giocatore, impegnato con la nazionale turca negli Europei, ha deciso di attendere la fine della competizione per comunicare al club la propria decisione a riguardo, conscio dell’offerta da 4 milioni a stagione messa sul piatto dai rossoneri per i prossimi 5 anni. Sulle tracce del centrocampista c’è però anche l’Al-Duhail, che avrebbe presentato al suo entourage una proposta da 8 milioni a stagione per 3 anni più altri 8 milioni alla firma.

La dirigenza rossonera, tuttavia, stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, avrebbe fissato una scadenza per la risposta del numero 10, che dovrà necessariamente arrivare entro il prossimo 30 giugno.