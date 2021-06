Dopo l’addio di Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu lascerà i rossoneri a parametro zero.

Il turco, secondo SportMediaset, avrebbe rifiutato i 4 milioni di euro messi sul piatto dal Milan e sembrerebbe diretto verso l’Al Duhail, società qatariota che ha offerto un triennale da 32 milioni di euro al trequartista rossonero.

La Juventus resta a guardare ma al momento non sarebbe disposta ad offrire una simile cifra per un calciatore che non è una priorità dei bianconeri.