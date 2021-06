Cassano elogia l’operato di Maldini: “Ha avuto dei grandi attributi nel lasciare andare Donnarumma”

In un’intervista rilasciata a Il Giornale Antonio Cassano ha speso ottime parole per elogiare il modo in cui Paolo Maldini ha gestito la questione Donnarumma.

L’ex attaccante del Milan ha ritenuto che il direttore dell’area tecnica rossonera abbia avuto grandi attributi nel lasciare andare il giovane portiere a zero senza, di fatto, guadagnarci niente ma non cedendo alle pretese economiche fin troppo esose e proibitive del giocatore e del procuratore Mino Raiola. Il tutto, inoltre, è stato comunicato con estrema eleganza all’opinione pubblica.

Queste le parole di Cassano nel dettaglio:“Ha dimostrato di avere attributi grandi come mongolfiere. Puoi perdere a zero Donnarumma ma hai dato un segnale al calcio italiano e a quelli che arriveranno nel Milan. Paolo è stato elegantissimo con Donnarumma e non so se altrove il ragazzo riceverà lo stesso trattamento che ha avuto a Milanello”.