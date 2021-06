Castillejo verso l’addio. Espanyol e Real Betis su di lui

Il futuro di Samuel Castillejo sembra essere sempre più lontano da Milano e dal Milan. L’esterno spagnolo ha un contratto che scade il 30 giugno 2023 e il club starebbe pensando di venderlo.

Il numero 7 ha giocato sempre meno anche nel corso della stagione appena conclusa e l’intenzione del club di via Aldo Rossi sarebbe quella di fare un acquisto che permetta di rinforzare quella parte del campo.

Nonostante la volontà del calciatore di rimanere in rossonero, il Milan vorrebbe cederlo per ricavare intorno agli 8 e i 10 milioni di euro. L’entourage, intanto, si guarda intorno consapevole delle varie richieste per il rossonero soprattutto da, come riportato da Calciomercato.com, Espanyol e Betis Siviglia.