CdS – il Milan pesca di nuovo in Francia: obiettivo Kamara del Marsiglia

Il Milan dovrà rinfoltire la rosa per gestire al meglio il salto di qualità che, dopo l’accesso alla prossima Champions League, farà spendere inevitabilmente ancor più energie mentali e fisiche alla squadra di Pioli. Maldini come riporta il Corriere dello Sport sta monitorando con grande interesse, un altro giocatore del campionato francese: Boubacar Kamara. Il ragazzo classe 1999 dell’Olympique Marsiglia, può essere utilizzato sia come centrocampista che difensore centrale proprio per le sue attitudini difensive. Kamara piace da diversi mesi alla dirigenza, tanto che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno mostrato più di un semplice interessamento al Marsiglia, che chiede 25 milioni di euro per il giocatore.